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AzerGold: Доходы от продажи драгоценных металлов на внутреннем рынке выросли

AzerGold: Доходы от продажи драгоценных металлов на внутреннем рынке выросли На внутреннем рынке ЗАО AzerGold привлечено 11,6 млн манатов от продажи как сырья, так и готовой продукции (слитков и монет), что в 7 раз больше, чем в прошлом году.
Промышленность
22 декабря 2021 г. 17:59
AzerGold: Доходы от продажи драгоценных металлов на внутреннем рынке выросли

На внутреннем рынке ЗАО AzerGold привлечено 11,6 млн манатов от продажи как сырья, так и готовой продукции (слитков и монет), что в 7 раз больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на брифинге в рамках 1-го Азербайджано-турецкого энергетического форума.

“На сегодняшний день мы реализовали на внутреннем рынке в общей сложности 3 660 унций золота, 14,6 тыс. унций серебра", - сказал З. Ибрагимов.

Он отметил, что на внутреннем рынке в качестве сырья реализовано более 966 унций золота, 14,5 тыс. унций серебра (ООО“Азерсувенир”): "В итоге в оборот привлечено 3,7 млн манатов, что равно 30% общих внутренних продаж. На внутреннем рынке реализовано 2 694 унции золота и 86 унций серебра в виде готовой продукции, то есть монет и слитков. В результате в оборот было привлечено 7,9 млн. манатов (70% общих продаж).

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold”: "Daxili bazarda qiymətli metalların satışından əldə edilən gəlir 7 dəfə artıb"

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