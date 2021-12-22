AzerGold: Доходы от продажи драгоценных металлов на внутреннем рынке выросли

На внутреннем рынке ЗАО AzerGold привлечено 11,6 млн манатов от продажи как сырья, так и готовой продукции (слитков и монет), что в 7 раз больше, чем в прошлом году.

На внутреннем рынке ЗАО AzerGold привлечено 11,6 млн манатов от продажи как сырья, так и готовой продукции (слитков и монет), что в 7 раз больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на брифинге в рамках 1-го Азербайджано-турецкого энергетического форума.

“На сегодняшний день мы реализовали на внутреннем рынке в общей сложности 3 660 унций золота, 14,6 тыс. унций серебра", - сказал З. Ибрагимов.

Он отметил, что на внутреннем рынке в качестве сырья реализовано более 966 унций золота, 14,5 тыс. унций серебра (ООО“Азерсувенир”): "В итоге в оборот привлечено 3,7 млн манатов, что равно 30% общих внутренних продаж. На внутреннем рынке реализовано 2 694 унции золота и 86 унций серебра в виде готовой продукции, то есть монет и слитков. В результате в оборот было привлечено 7,9 млн. манатов (70% общих продаж).