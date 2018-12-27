AzerGold добыл 45 490 унций золота и 77 340 унций серебра в этом году

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году AzerGold добыто 45 490 унций золота и 77 340 унций серебра.

Как сообщает Report, об этом говорилось на презентации, прошедшей с участием руководства и сотрудников компании.

В рамках презентации сотрудники отдела горной добычи и координации участков, а также операционного подразделения и отдела геологии и горнодобывающих работ детально проинформировали участников мероприятия о процессах добычи, переработки, запасах месторождения Човдар, показателях извлечения золота.

Отмечено, что в результате оптимизационных работ производственная мощность участка дробления и измельчения была повышена со 100-150 тонн до 200-250 тонн. В то же время, в результате применения современных технологий и оптимизационных работ, использование химических реагентов снизилось на 20-30%, в то время как добыча по сравнению с прошлым годом увеличилась на 33%. С целью адаптации лабораторных анализов к мировым стандартам началось использование современной технологии PAL 1000.

В ходе мероприятия участники провели широкие обсуждения вокруг дальнейшей оптимизации добычи, увеличения срока эксплуатации месторождения Човдар, проводимых работах на участках Тюлаллар и Агйохуш, производственных прогнозах на 2019 и 2020 годы.