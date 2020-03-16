Азербайджан увеличил промышленное производство

В январе-феврале этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 7,7 млрд манатов, что на 0,9% больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтегазовом секторе промышленности вырос на 21,7%.

Согласно статданным, 68,4% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 26% - перерабатывающем секторе, 5% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 3,7%, товарного газа увеличилась на 19,1%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 18,6%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 4,3%.