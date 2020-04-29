​Азербайджан увеличил экспорт золота на 12%

В марте этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золото на 9 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Это на 3,3 млн долларов США или на 26,8% меньше показателя за март 2019 года (12,3 млн долларов США).

В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал золото стоимостью 36,3 млн долл. США, что на 3,8 млн долларов или 11,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года (32,5 млн долларов США).