Азербайджан увеличил экспорт полипропилена в 15 раз в этом году

В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал полиэтилен в гранулах первичной формы на 59,6 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на декабрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 9 млн долларов или 13,1% меньше.

Кроме того, за 11 месяцев Азербайджан экспортировал полипропилен в гранулах первичной формы на 59,4 млн долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 55,4 млн долларов или в 14,9 раз больше.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.