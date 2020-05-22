​Азербайджан сократил производство стройматериалов

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В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено строительных материалов на сумму 203,9 миллиона манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, это на 4,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.