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Азербайджан сократил производство стройматериалов

​Азербайджан сократил производство стройматериалов

© Report

В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено строительных материалов на сумму 203,9 миллиона манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, это на 4,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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