​Азербайджан начал экспорт алюминиевых профилей в Казахстан

Сумгайытский технологический парк (СТП) отправил в Алматы (Казахстан) первую партию продукции в объеме 20 тонн.

Как сообщили Report в СТП, подписанный договор в рамках сотрудничества, предусматривает регулярные поставки.

СТП впервые осуществил экспорт алюминиевых профилей в эту страну.

В прошлом месяце технопарк экспортировал алюминиевые профили и заготовки также в Египет, Турцию и Украину. Помимо этого, СТП осуществлял экспорт алюминиевых профилей и заготовок в такие страны, как Дания, Польша, Эстония и Греция.

Сумгайытский технологический парк продолжает исследовать внешние рынки с целью расширения экспорта алюминиевых профилей. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными клиентами в Украине, России и Испании.

Завод алюминиевых и медных профилей технопарка запущен в 2014 году.

СТП, введенный в эксплуатацию 22 декабря 2009 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, представляет собой комплекс крупных заводов, специализирующихся в различных областях производства.