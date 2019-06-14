Замминистра: Азербайджан и Китай ведут переговоры о совместном производстве шин

Азербайджан и Китай могут наладить совместное производство автомобильных шин.

Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

По его словам, сейчас ведутся предварительные переговоры о создании совместного производства, готовится технико-экономическое обоснование, после чего станет известна сумма инвестиций.

Напомним, что товарооборот между Азербайджаном и Китаем в 2018 году составил 1,3 млрд долларов. Примерно 43% торговли Китая со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан. В Азербайджане действуют около 120 компаний с китайским капиталом. Китайские компании инвестировали в Азербайджан более 800 млн долларов.