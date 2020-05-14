​Азербайджан экспортировал полипропилен на 26 млн долларов в этом году

В январе-апреле этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал полипропилен в объеме 31,7 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Госкомтаможни, стоимость этих объемов продукции составила 26,4 млн долларов США.

Доля полипропилена в ненефтяном экспорте за четыре месяца составила 4,82%.

Напомним, что полипропилен производится на полипропиленовом заводе SOCAR Polymer годовой производственной мощностью 184 тыс. тонн. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.