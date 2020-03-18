 Наверх

Азербайджан экспортировал метанол на 7,3 млн долларов США

​Азербайджан экспортировал метанол на 7,3 млн долларов США

В январе-феврале Азербайджан экспортировал 72,579 тыс. тонн метанола (метиловый спирт).

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, стоимость этих объемов составила 7,257 млн долларов США.

За отчетный период доля метанола составила 2,45% в общем объеме экспорта ненефтяного сектора.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!