Азербайджан экспортировал метанол на 12,4 млн долларов США

В январе-апреле Азербайджан экспортировал 123,7 тыс. тонн метанола (метиловый спирт).

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, стоимость этих объемов составила 12,4 млн долларов США.

За отчетный период доля метанола составила 2,25% в общем объеме экспорта ненефтяного сектора.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тыс. тонн метанола в год.