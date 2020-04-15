​Азербайджан экспортировал азотные удобрения на 5,9 млн долларов США

В январе-марте этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал азотные удобрения в объеме 41,287 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Госкомтаможни, стоимость этих объемов продукции составила 5,901 млн долларов США.

За три месяца доля азотных удобрений в экспорте ненефтяного сектора составила 1,38%.

Отметим, что азотное удобрение производится на заводе SOCAR Carbamid, построенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Завод сдан в эксплуатацию 16 января 2019 года. Завод способен производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год, используя в качестве сырья природный газ в объеме 435 млн кубометров.

70 процентов объема производства предназначено для экспорта.