Азербайджанский инвестор спасет российский завод от банкротства - ДОБАВЛЕНО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ ООО "АС Пром" из Свердловской области (входящее в крупный строительный холдинг Азербайджана), являющееся основным кредитором ОАО "Кировский машзавод 1 Мая", подписало многомиллиардный контракт по загрузке производства. Данный контракт спасет завод от банкротства.

Как сообщает Report со ссылкой на nabludatel.ru, в ближайшее время планируется завершить процедуру банкротства и запустить производство.

ООО "АС Пром" входит в азербайджанскую AS Group Investment. Компания значится в числе восьми резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" - строящаяся экономическая зона промышленно-производственного типа, которая расположена в Свердловской области. Здесь отменен налог на имущество, транспорт и землю, а налог на прибыль будет снижен на 4,5% - до 15,5%.

Как сообщили Report в AS Group Investment, российские СМИ опубликовали непроверенную информацию: “ООО AS Group Investment не является ни учредителем, ни акционером, ни собственником указанного ООО "АС Пром".