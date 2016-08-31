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    Азербайджанский этилен-полиэтиленовый завод со следующей недели возобновит производство

    Продано более 90% запасов продукции на складах

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с 5 сентября возобновит производство.

    Об этом сообщил Report директор завода Октай Нифталиев.

    Он напомнил, что с 1 августа завод приостановлен на капитальный ремонт: "Ремонтные работы завершаются. Ремонт проводился нашими работниками совместно со специалистами более 10 иностранных компаний".

    "Процесс производства на этот период был остановлен. Продано более 90% запасов продукции на складах. С 5 сентября производство продукции будет возобновлено", - подчеркнул директор завода.

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