Азербайджанский этилен-полиэтиленовый завод со следующей недели возобновит производство

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с 5 сентября возобновит производство.

Об этом сообщил Report директор завода Октай Нифталиев.

Он напомнил, что с 1 августа завод приостановлен на капитальный ремонт: "Ремонтные работы завершаются. Ремонт проводился нашими работниками совместно со специалистами более 10 иностранных компаний".

"Процесс производства на этот период был остановлен. Продано более 90% запасов продукции на складах. С 5 сентября производство продукции будет возобновлено", - подчеркнул директор завода.