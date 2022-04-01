Азербайджанские производители мебели ищут новые рынки для закупок сырья

Война между Россией и Украиной создала ряд трудностей в поставках сырья для мебельной промышленности Азербайджана.

Война между Россией и Украиной создала ряд трудностей в поставках материалов для мебельной промышленности Азербайджана.

Об этом Report сообщил глава Ассоциации производителей мебели Азербайджана Машхур Мамедов.

По словам Мамедова, одной из основных проблем является нарушение логистической цепочки поставок:

"С начала пандемии сырье подорожало во всем мире, в том числе в России, Украине и Турции. С началом войны нарушилась логистика, что сказалось и на мебельной промышленности. Сейчас из Украины практически не осуществляется отгрузка товара, поскольку транспорт, перевозивший товары с территории этой страны, следовал через Россию, а сейчас это невозможно. С другой стороны, многие компании по продаже сырья на территории Украины прекратили свою деятельность.

В саму Россию многие детали и химикаты, необходимые для производства мебели, импортировались в основном из европейских стран. Ухудшение российско-европейских отношений привело к проблемам с их поставками. Кроме того, существуют проблемы с банковскими переводами в Россию".

Мамедов отметил, что эти проблемы привели к дальнейшему росту цен на сырье:

"Дефицит сырья уже дает о себе знать. Поэтому азербайджанские производители мебели ищут новые рынки для покупки сырья. Это может быть рынок европейских стран, Китая и Турции. До нынешнего времени до 70% сырья для мебели импортировалось из Украины и России. Поиск новых рынков займет некоторое время. Я думаю, что спустя некоторое время в этой области будет отмечена стабильность".

Что касается экспорта мебели, то, по словам председателя ассоциации, война не затронула эту сферу:

"В экспорте мебели из Азербайджана нет каких-либо проблем. В этом году экспорт продолжает расти, как и каждый год. В первом квартале этого года экспорт вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о развитии мебельной промышленности в нашей стране и этот рост будет продолжаться. Основным экспортным рынком азербайджанской мебели является не Россия, а Грузия, США, Центральная Азия, Восточная Африка и Европа. Объем экспорта в Россию очень мал".

Мамедов добавил, что в этом году из Азербайджана ожидается экспорт мебели на сумму около 25 млн долларов США.