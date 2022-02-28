"Азербайджанская промышленная корпорация" проведет инвентаризацию имущества

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" планирует провести инвентаризацию имущества (основных средств), находящихся на балансе.

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" планирует провести инвентаризацию имущества (основных средств), находящихся на балансе.

Речь идет об имуществе акционерного общества, расположенном по 37 адресам.

Напомним, что ОАО было создано в 2017 году с целью повышения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля на основе принципов корпоративного управления, создания благоприятных кооперационных связей между государственными предприятиями. Его уставный капитал составляет 500 млн манатов.