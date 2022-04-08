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"Азербайджанская промышленная корпорация" построит новый завод

"Азербайджанская промышленная корпорация" построит новый завод ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" объявило прием предложений по оценке проекта завода по кальцинации нефтяного кокса и производству анодных блоков.
Промышленность
8 апреля 2022 г. 10:16
Азербайджанская промышленная корпорация построит новый завод

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" объявило прием предложений по оценке проекта завода по кальцинации нефтяного кокса и производству анодных блоков.

Как сообщает Report, претенденты могут представить свои предложения до 17:00 20 мая по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Измир, 14 (ASK Villa).

Результаты опроса будут объявлены 23 мая в 14:30 посредством видеоконференции.

"Азербайджанская промышленная корпорация" создана указом президента страны от 6 ноября 2017 года. В настоящее время в ее подчинении действуют 17 дочерних предприятий, представляющих различные отрасли экономики, в том числе Azeraluminium, Azerpambıq, Azeripek и пр.

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