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Азербайджанская промышленная корпорация пересмотрела уставный капитал двух компаний

Азербайджанская промышленная корпорация пересмотрела уставный капитал двух компаний ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) пересмотрело уставные капиталы принадлежащих ему ООО ASK Xidmet и ООО ASK Shushe.
Промышленность
5 ноября 2022 г. 11:05
Азербайджанская промышленная корпорация пересмотрела уставный капитал двух компаний

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) пересмотрело уставные капиталы принадлежащих ему ООО ASK Xidmet и ООО ASK Shushe.

Как сообщает Report, капитал ASK Xidmet был увеличен на 30 808 манатов или на 90,1%, с 34 210 манатов до 65 018 манатов, а капитал ASK Shushe сократился на 4 122 122 манатов, или на 11,6%, с 35 427 663 манатов до 31 305 542 манатов.

Напомним, что ASK Xidmet была создана в 2018 году. Компания управляет имуществом, находящимся в собственности ASK. В 2017 году на базе действующего в Гарадагском районе Баку и заложенного в ОАО "Азербайджанский международный банк" Inter Glass создано ASK Shushe.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" iki şirkətinin nizamnamə kapitalına yenidən baxıb

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