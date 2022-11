Азербайджанская промышленная корпорация пересмотрела уставный капитал двух компаний

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) пересмотрело уставные капиталы принадлежащих ему ООО ASK Xidmet и ООО ASK Shushe. Как сообщает Report, капитал ASK Xidmet был увеличен на 30 808 манатов или на 90,1%, с 34 210 манатов до 65 018 манатов, а капитал ASK Shushe сократился на 4 122 122 манатов, или на 11,6%, с 35 427 663 манатов до 31 305 542 манатов. Напомним, что ASK Xidmet была создана в 2018 году. Компания управляет имуществом, находящимся в собственности ASK. В 2017 году на базе действующего в Гарадагском районе Баку и заложенного в ОАО "Азербайджанский международный банк" Inter Glass создано ASK Shushe.