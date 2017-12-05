Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" начнет деятельность с капиталом в 500 млн манатов. Как сообщает Report, уставный капитал банка будет сформирован из 500 млн акций номиналом 1 манат каждая.

В Уставе отмечается, что уставный капитал и другие активы компании, в основном, формируются из активов, полученных взамен проблемных активов (долгов), перешедших от ОАО "Международный банк Азербайджана" небанковской кредитной организации "Аграркредит", расположенного на территории Азербайджана и находящегося в его собственности (на балансе) имущества, а также государственного имущества, принадлежавшего юридическим лицам.

Имущество компании формируется за счет входящего в уставный капитал имущества, отчислений из государственного бюджета, поступлений от его деятельности, средств, полученных от эмиссии облигаций, внешних займов, помощи, грантов и других источников, не запрещенных законодательством.