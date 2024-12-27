"Азербайджанская промышленная корпорация" ликвидирована

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и урегулировании вытекающих из этого вопросов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие предприятия Корпорации переданы в управление Азербайджанского Инвестиционного Холдинга:

- ОАО "Азербайджанский алюминий";

- ООО "Азералюминиум";

- ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг".

Кабинет министров должен принять необходимые меры по ликвидации Корпорации и подведомственных ей предприятий, подготовить и представить главе государства в течение двух месяцев предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерство экономики должно подготовить и представить президенту в течение двух месяцев предложения по имуществу Корпорации и подведомственных ей предприятий.