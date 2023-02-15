Азербайджанская инвесткомпания изучает возможности вложений в переработку пивоваренного ячменя

Принадлежащее Министерству экономики ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и AzərŞəkər подписали Меморандум о взаимопонимании по исследованию совместных инвестиционных возможностей по проекту переработки пивоваренного ячменя.

Принадлежащее Министерству экономики ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и AzərŞəkər подписали Меморандум о взаимопонимании по исследованию совместных инвестиционных возможностей по проекту переработки пивоваренного ячменя.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Он отметил, что основной целью проекта является поддержка отечественного производства и снижение зависимости от импорта.

Напомним, что в 2022 году "Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала 10 млн манатов в пять проектов в сфере пищевой промышленности, птицеводства, альтернативной энергетики, логистики, фармацевтики и горнодобывающей промышленности, еще по 4 проектам решено инвестировать 20,5 млн манатов.