Азербайджан заработает на экспорте полипропилена и полиэтилена 8 млрд долларов

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Баку.16 ноября. REPORT.AZ/ Суммарные доходы от экспорта готовой продукции за весь период деятельности заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности компании SOCAR Polymer в Сумгайыте ожидаются в объеме 8 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на бизнес-ланче, организованном Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham) в Баку.

Он отметил, что строящиеся заводы будут введены в эксплуатацию уже в следующем году.

SOCAR Polymer является совместным предприятием SOCAR и Pasha Holding, Azersun Holding и Gilan Holding. Компания была создана в июле 2013 года для ускорения развития химической промышленности в Азербайджане. Проект SOCAR Polymer является первым подобным проектом в нефтехимической промышленности Азербайджана за последние 40 лет.

Компания SOCAR Polymer учреждена в июле 2013 года SOCAR совместно с Pasha Holding, Azersun Holding и Gilan Holding в целях усиления развития химической промышленности Азербайджана. Это первый проект подобного масштаба в нефтехимической промышленности Азербайджана за последние 40 лет.

Строительство комплексов по производству полипропилена (PP) и полиэтилена высокой плотности (HDPE) осуществляется на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, созданного по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Две установки SOCAR Polymer будут производить в общей сложности 300 тыс. тонн продукции в год, из них 180 тыс. тонн полипропилена и 120 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности.