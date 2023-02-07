О нас

Азербайджан занял первое место по импорту легковых автомобилей из Грузии

Азербайджан занял первое место по импорту легковых автомобилей из Грузии В прошлом году Азербайджан занял первое место по объему импорта автомобилей из Грузии.
Промышленность
7 февраля 2023 г. 06:45
Азербайджан занял первое место по импорту легковых автомобилей из Грузии

В прошлом году Азербайджан занял первое место по объему импорта автомобилей из Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинскую прессу, об этом сообщила Национальная служба статистики страны.

В 2022 году больше всего легковых автомобилей было экспортировано из Грузии в следующие страны:

Азербайджан – 308,4 млн. долларов,

Армения – 144,7 млн. долларов,

Украина – 119,8 млн. долларов,

Казахстан – 104,4 млн. долларов,

Россия – 75,6 млн. долларов.

Грузия импортировала автомобили из следующих стран:

Соединенные Штаты Америки – 833,2 млн. долларов,

Япония – 282,7 млн. долларов,

Германия – 179,8 млн. долларов,

Турция – 105,3 млн. долларов,

Корея – 20,8 млн. долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstandan ən çox avtomobil idxal edən ölkədir

Экслюзивные новости

Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
6 февраля 2023 г. 13:49
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
6 февраля 2023 г. 13:28
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
4 февраля 2023 г. 12:56
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
4 февраля 2023 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi