Азербайджан занял первое место по импорту легковых автомобилей из Грузии

В прошлом году Азербайджан занял первое место по объему импорта автомобилей из Грузии.
Как сообщает Report со ссылкой на грузинскую прессу, об этом сообщила Национальная служба статистики страны.
В 2022 году больше всего легковых автомобилей было экспортировано из Грузии в следующие страны:
Азербайджан – 308,4 млн. долларов,
Армения – 144,7 млн. долларов,
Украина – 119,8 млн. долларов,
Казахстан – 104,4 млн. долларов,
Россия – 75,6 млн. долларов.
Грузия импортировала автомобили из следующих стран:
Соединенные Штаты Америки – 833,2 млн. долларов,
Япония – 282,7 млн. долларов,
Германия – 179,8 млн. долларов,
Турция – 105,3 млн. долларов,
Корея – 20,8 млн. долларов.