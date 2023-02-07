Азербайджан занял первое место по импорту легковых автомобилей из Грузии

В прошлом году Азербайджан занял первое место по объему импорта автомобилей из Грузии.

В прошлом году Азербайджан занял первое место по объему импорта автомобилей из Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинскую прессу, об этом сообщила Национальная служба статистики страны.

В 2022 году больше всего легковых автомобилей было экспортировано из Грузии в следующие страны:

Азербайджан – 308,4 млн. долларов,

Армения – 144,7 млн. долларов,

Украина – 119,8 млн. долларов,

Казахстан – 104,4 млн. долларов,

Россия – 75,6 млн. долларов.

Грузия импортировала автомобили из следующих стран:

Соединенные Штаты Америки – 833,2 млн. долларов,

Япония – 282,7 млн. долларов,

Германия – 179,8 млн. долларов,

Турция – 105,3 млн. долларов,

Корея – 20,8 млн. долларов.