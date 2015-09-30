Азербайджан занял 40 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 40-ое место в рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2015-2016 годы, подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), следует из опубликованного в среду доклада, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

Россия улучшила свое положение в рейтинге до 45 места с 53, где она находилась годом ранее. Грузия в рейтинге находится на 66 месте, Украина — на 79, Таджикистан — на 80, Армения — на 82, Молдавия — на 84, Кыргызстан — на 102.

Первая десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: Швейцария, Сингапур, США, Германия, Нидерланды, Япония, Гонконг. Замыкают рейтинг Гвинея, Чад и Мавритания.