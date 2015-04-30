​Азербайджан закупит у России 14 тыс. вагонов

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан планирует получить из России 14 тысяч вагонов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замгендиректора "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.

По его словам, "Уралвагонзавод" активно ищет сбыт для гражданской продукции головного предприятия за рубежом, чтобы не сокращать сотрудников.

"Несколько тысяч сотрудников головного предприятия отправлены в вынужденный отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. На сегодняшний день корпорация активно ищет загрузку предприятия, в том числе заключаются зарубежные контракты. В частности, подписан контракт о строительстве 14 тыс. вагонов с Азербайджаном. Около 3 тыс. вагонов - на этот год, что позволило нам часть сотрудников вернуть к работе", - сказал собеседник.