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Азербайджан за пять месяцев сократил экспорт черного металла и увеличил его импорт

Азербайджан за пять месяцев сократил экспорт черного металла и увеличил его импорт В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал черный металл на сумму 21 млн 582 тыс. долларов США. Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.
Промышленность
30 июня 2023 г. 17:29
Азербайджан за пять месяцев сократил экспорт черного металла и увеличил его импорт

В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал черный металл на сумму 21 млн 582 тыс. долларов США.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 53,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта черных металлов в общем экспорте страны составила 0,13%. За отчетный период импорт черного металла составил 182 млн 719 тыс. манатов, что на 7,8% больше показателя прошлого года. Доля импорта черных металлов в общем импорте страны составила 2,67%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan beş ayda qara metalın ixracını azaldıb, idxalını artırıb

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