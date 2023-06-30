Азербайджан за пять месяцев сократил экспорт черного металла и увеличил его импорт

В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал черный металл на сумму 21 млн 582 тыс. долларов США.
Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.
Согласно данным, это на 53,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта черных металлов в общем экспорте страны составила 0,13%. За отчетный период импорт черного металла составил 182 млн 719 тыс. манатов, что на 7,8% больше показателя прошлого года. Доля импорта черных металлов в общем импорте страны составила 2,67%.