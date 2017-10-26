 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан за девять месяцев экспортировал на Украину почти 9 тыс. тонн авиационного топлива

    Основным зарубежным поставщиком авиатоплива на Украину стала Литва

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан за 9 месяцев экспортировал на Украину 8.6 тыс тонн авиационного топлива.

    Как сообщает Report, такие данные приводит портал «Финобзор»

    Основным зарубежным поставщиком авиатоплива на Украину стала Литва - 73,9 тыс. тонн. Из Беларуси по ж/д в Украину поступило 14,8 тыс. тонн авиатоплива.

    Основной объем импорта авиатоплива за 9 месяцев пришелся на морские поставки - 62%. Остальные 38% ввезены по железной дороге.

    По морю за 9 месяцев было импортировано 66,4 тыс. тонн итальянского авиатоплива. 63,3 тыс. тонн авиатоплива поступило из НПЗ Саудовской Аравии. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi