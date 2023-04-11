Азербайджан впервые начал производство стационарного морского платформенного крана

Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, совместное предприятие Государственной нефтяной компании (SOCAR) и ООО "Сумгайытский технологический парк" - ООО

Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, совместное предприятие Государственной нефтяной компании (SOCAR) и ООО "Сумгайытский технологический парк" - ООО SOCAR - STP впервые в стране начали производство стационарного морского платформенного крана.

Как сообщает Report, сегодня состоялась презентация с участием ряда государственных структур, сотрудников компании и представителей СМИ.

На церемонии гостям дана подробная информация о проекте. Было отмечено, что стационарный морской платформенный кран изготовлен по заказу производственного объединения "Азнефть" SOCAR и будет использоваться на его платформах.