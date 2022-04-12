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Азербайджан впервые экспортировал карбамид в Индию

Азербайджан впервые экспортировал карбамид в Индию Карбамидный завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) впервые экспортировал карбамидные удобрения в Индию.
Промышленность
12 апреля 2022 г. 11:07
Азербайджан впервые экспортировал карбамид в Индию

Карбамидный завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) впервые экспортировал карбамидные удобрения в Индию.

Как сообщает Report, объем первой партии продукции составил более 5 тысяч тонн.

Завод работает с 2019 года, является резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон, и играет важную роль в устранении зависимости страны от импорта азотных удобрений и удовлетворении потребностей местных фермеров. Продукция завода продается под брендом Made in Azerbaijan в Бразилии, Грузии, Турции, Молдове, Румынии, Италии, Болгарии и пр.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports urea fertilizer to India for first time
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilk dəfə Hindistana karbamid gübrəsi ixrac edib

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