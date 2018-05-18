Азербайджан увеличил производство товаров химической промышленности

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Объем произведенных в Азербайджане товаров химической промышленности в январе-апреле этого года в стоимостном выражении составил 166 144,8 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период произведено 21,1 тыс. тонн пропилена (16 тыс. тонн товарного), 39,1 тыс. тонн полиэтилена, 40,3 тыс. тонн этилена.

Производство пропилена в годовом сравнении возросло на 12,5%, полиэтилена и этилена – на 7,1% каждый.