Азербайджан увеличил производство товаров химической промышленности на 17%

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2017 году объем производства товаров химической промышленности в Азербайджане в стоимостном выражении составил 503,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 16,5% больше, чем в 2016 году.

В прошлом году произведено 48,5 тыс. тонн пропилена (из них 37,6 тыс. тонн товарного пропилена), 93,2 тыс. тонн полиэтилена, 96,1 тыс. тонн этилена. Производство пропилена и этилена сократилось на 7,2%, полиэтилена – 7%.

За отчетный период производство азота составило 23 220,7 тыс. кубометров, йода - 198,5 тонн, оксигена - 3 527,2 тыс. кубометров, изопропилового спирта - 11 885,4 тонн, метанола (метиловый спирт) - 265,8 тыс. тонн, лакокрасочных изделий - 9 816,7 тонн, прочих органических растворителей и разбавителей - 11 838,5 тонн.