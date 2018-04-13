Азербайджан увеличил производство промышленной продукции

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 11,1 млрд манатов, что на 2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 9,9%, в нефтяном секторе – на 0,9%.

Согласно статданным, 73,5% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 21,3% - перерабатывающем секторе, 4,6% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности увеличилась на 2,2%, товарного газа – на 5,8%.

В перерабатывающей отрасли производство табачных изделий возросло в 2,8 раза, готовых металлургических изделий – в 2,5 раза, полиграфической продукции – в 2 раза, мебели – 96,7%, кожи и изделий из кожи, обуви – 85,1%, изделий текстильной промышленности - 53,2%, строительных материалов – 38,7%, электрического оборудования – 37,4%, машин и оборудования – 27,2%, изделий металлургической промышленности – 11,5%, продукции химической промышленности – 6,2%, дерева и изделий из дерева – 0,8%.

Помимо этого, производство продовольственных товаров сократилось на 7,2%, напитков – 3,1%, компьютеров и электронных товаров - 18,3%, установки и ремонта машин и оборудования – 19,7%, фармацевтической продукции - 21,9%, одежды – 25,2%, резины и пластиковых изделий – 40,5%, транспортных средств – 66,1%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 0,7%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – спад на 3,5%.