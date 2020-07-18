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Азербайджан увеличил производство метанола

Азербайджан увеличил производство метанола Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе SOCAR
Промышленность
18 июля 2020 г. 12:34
Азербайджан увеличил производство метанола

В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 243,8 тыс. тонн метанола (метиловый спирт).

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года за 6 месяцев этого года произведено на 33,2% больше метанола.

Согласно статистике таможенного комитета, за отчетный период экспорт метанола составил 214,6 тыс. тонн. За шесть месяцев объем экспорта метанола составил 21,5 млн долларов США.

Отметим, что на производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году. С 2016 года завод осуществляет деятельность под управлением дочерней структуры SOCAR - ООО SOCAR Methanol, в 2017 году перешел в собственность компании. Предприятие способно в год производить 650-700 тыс. тонн метанола. В производстве в качестве сырья используется природный газ и соленая вода.

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