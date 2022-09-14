Азербайджан увеличил производство автомобилей на 11%

За январь-август текущего года в Азербайджане произведено машин и оборудования, а также транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 332,4 миллиона манатов.

За январь-август текущего года в Азербайджане произведено машин и оборудования, а также транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 332,4 миллиона манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство других транспортных средств увеличилось в 3,3 раза, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - в 2,3 раза, а производство машин и оборудования - на 38,5%.

В январе-августе 2022 года было произведено 1 389 единиц, что на 139 единиц или на 11,1% больше легковых автомобилей по сравнению с соответствующими месяцами 2021 года. На 1 сентября этого года в стране образовался запас готовой продукции в количестве 229 единиц.

За январь-август текущего года в Азербайджане произведено 404 трактора. Это на 6,5% меньше, чем в соответствующий период 2021 года. В результате на 1 сентября этого года в стране образовался запас готовой продукции в количестве 27 единиц.