Азербайджан увеличил производстов метанола на 26%

В январе-июле этого года рост производства метанола в сравнении с тем же периодом прошлого года составил 26%

В январе-июле текущего года в Азербайджане произведено 285,8 тыс. тонн метанола (метиловый спирт).

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года за 7 месяцев этого года произведено на 26% больше метанола.

Отметим, что на производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году. С 2016 года завод осуществляет деятельность под управлением дочерней структуры SOCAR - ООО SOCAR Methanol, в 2017 году перешел в собственность компании. Предприятие способно в год производить 650-700 тыс. тонн метанола. В производстве в качестве сырья используется природный газ и соленая вода.