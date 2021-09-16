Азербайджан увеличил прибыль от экспорта полиэтилена в 1,8 раза

В январе-августе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 90,6 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах

В январе-августе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 90,6 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Государственного таможенного комитета, стоимость полиэтилена в этом объеме составила 104,9 млн долларов США.

Отмечается, что это соответственно на 0,95% и в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие 8 месяцев доля полиэтилена в экспорте ненефтяного сектора составила 6,62%. Доля экспорта полиэтилена в первичных формах в общем объеме экспорта страны составила 0,81%.

Отметим, что полиэтилен и полипропилен производятся на заводе SOCAR Polymer в Азербайджане. Проект SOCAR Polymer включает в себя завод по производству полипропилена с годовой производственной мощностью 184 000 тонн и завод по производству полиэтилена высокого давления с годовой производительностью 120 000 тонн. Завод по производству полипропилена был открыт 18 июля 2018 года при участии президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджио Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.