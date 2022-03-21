Азербайджан увеличил импорт грузинской продукции на 12 %

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал из Грузии продукцию местного производства на общую сумму 14,4 млн долларов США.

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал из Грузии продукцию местного производства на общую сумму 14,4 млн долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость продукции выросла на 12,1%.

Азербайджан с долей 2,6% занял 9-ое место в первой десятке основных партнеров соседней страны по экспорту.

В январе-феврале из Грузии в зарубежные страны было экспортировано местной продукции на сумму 760,4 млн долларов США, что на 54,5% больше показателя годом ранее.