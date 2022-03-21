О нас
Аудио новости

Азербайджан увеличил импорт грузинской продукции на 12 %

Азербайджан увеличил импорт грузинской продукции на 12 % В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал из Грузии продукцию местного производства на общую сумму 14,4 млн долларов США.
Промышленность
21 марта 2022 г. 12:43
Азербайджан увеличил импорт грузинской продукции на 12 %

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал из Грузии продукцию местного производства на общую сумму 14,4 млн долларов США.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость продукции выросла на 12,1%.

Азербайджан с долей 2,6% занял 9-ое место в первой десятке основных партнеров соседней страны по экспорту.

В январе-феврале из Грузии в зарубежные страны было экспортировано местной продукции на сумму 760,4 млн долларов США, что на 54,5% больше показателя годом ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan increases import of Georgian products by 12%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstan məhsullarının idxalını 12 % artırıb

Самое важное

В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30
Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
20 марта 2022 г. 13:42
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
20 марта 2022 г. 12:59
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
20 марта 2022 г. 00:37
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
19 марта 2022 г. 21:48
Начальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
ФотоНачальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
19 марта 2022 г. 18:55
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
19 марта 2022 г. 11:40
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
18 марта 2022 г. 12:58
В Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
ФотоВ Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
18 марта 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi