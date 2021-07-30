О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена на 30%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена на 30% В июне этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало полипропилен в первичных формах на 7,7 млн долларов США.
Промышленность
30 июля 2021 г. 16:50
Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена на 30%

В июне этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало полипропилен в первичных формах на 7,7 млн долларов США.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно документу, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 3,75% больше.

В январе-июне 2021 года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичных формах на 52 млн долларов, что на 30,3% больше показателя предыдущего года.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan polipropilen ixracından gəlirini 30% artırıb

Другие новости из категории

Азербайджан более чем вдвое увеличил доходы от экспорта полиэтилена
Азербайджан более чем вдвое увеличил доходы от экспорта полиэтилена
30 июля 2021 г. 17:01
Азербайджан в июне увеличил доходы от экспорта метанола на 79%
Азербайджан в июне увеличил доходы от экспорта метанола на 79%
30 июля 2021 г. 16:23
AzerGold увеличил экспортные доходы на 56%
AzerGold увеличил экспортные доходы на 56%
30 июля 2021 г. 12:24
Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 26%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 26%
30 июля 2021 г. 12:21
Возобновление добычи золота на Вежнали сформирует новую перерабатывающую промышленность
Возобновление добычи золота на "Вежнали" сформирует новую перерабатывающую промышленность
28 июля 2021 г. 14:09
Tesla отложила запуск электрогрузовиков 
Tesla отложила запуск электрогрузовиков 
27 июля 2021 г. 14:26
Автоваз приостановил на один день производство на двух линиях
"Автоваз" приостановил на один день производство на двух линиях
16 июля 2021 г. 11:32
Азербайджан сократил производство метанола на 60%
Азербайджан сократил производство метанола на 60%
15 июля 2021 г. 13:03
В этом году производство золота в Азербайджане выросло более чем на 2%
В этом году производство золота в Азербайджане выросло более чем на 2%
15 июля 2021 г. 11:15
Anglo-Asian Mining увеличила производство слитков золота почти на 10%
Anglo-Asian Mining увеличила производство слитков золота почти на 10%
14 июля 2021 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi