Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена на 30%

В июне этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало полипропилен в первичных формах на 7,7 млн долларов США.

В июне этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало полипропилен в первичных формах на 7,7 млн долларов США.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно документу, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 3,75% больше.

В январе-июне 2021 года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичных формах на 52 млн долларов, что на 30,3% больше показателя предыдущего года.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.