​Азербайджан увеличил добычу золота на 30%

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-август текущего года добыча золота увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 510,8 кг.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период объем добычи серебра сократился в годовом исчислении на 70,2% и составил 62,8 кг.

За январь-август объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,1 млрд. манатов.

Напомним, что в Азербайджане добыча золота в годовом исчислении увеличилась на 15,6% и в 2014 году составила 1 872,5 кг.

В Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: в Нахчыване - 1, Гедабеке - 2, Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией, - 3. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании "Anglo Asian Mining Plc." - 49%. Первая добыча золота в Гедабекском месторождении началась в 2009 году.