​Азербайджан увеличил добычу золота на 21%

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-ноябрь текущего года добыто 2 042,8 кг золота. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 1 декабря текущего года запасы готовой продукции составили 56,4 кг.

По данным официальной статистики, за 11 месяцев этого года объем добычи серебра сократился в годовом исчислении на 54,4% и составил 105,7 кг.

Напомним, что в Азербайджане добыча золота в годовом исчислении увеличилась на 15,6% и в 2014 году составила 1 872,5 кг.

В Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: в Нахчыване - 1, Гедабеке - 2, Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией, - 3. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании "Anglo Asian Mining Plc." - 49%. Первая добыча золота в Гедабекском месторождении началась в 2009 году.