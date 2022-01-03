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Азербайджан стал вторым импортером оборонной и аэрокосмической продукции из Турции

Азербайджан стал вторым импортером оборонной и аэрокосмической продукции из Турции Крупнейшим экспортером Турции в прошлом году были США - 1 миллиард 127 миллионов 861 тысяч долларов. В оборонном и аэрокосмическом экспорте за США следуют Азербайджан с 202 млн 221 тыс. Долларов, Катар с 180 млн 547 тыс. Долларов, Объединенные Арабские Эм
Промышленность
3 января 2022 г. 20:37
Азербайджан стал вторым импортером оборонной и аэрокосмической продукции из Турции

Крупнейшим экспортером Турции в прошлом году были США - 1 миллиард 127 миллионов 861 тысяч долларов. В оборонном и аэрокосмическом экспорте за США следуют Азербайджан с 202 млн 221 тыс. долларов, Катар с 180 млн 547 тыс. долларов, Объединенные Арабские Эмираты с 161 млн 526 тыс. долларов и Марокко с 159 млн 667 тыс. долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что оборонная промышленность Турции обеспечивает военные нужды дружественных и союзных стран самыми передовыми технологиями. По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), в прошлом году экспорт страны увеличился на 32,9% до 225 миллиардов 367 миллионов 676 тысяч долларов США. Годовой экспорт продукции оборонной и авиакосмической промышленности увеличился на 41,5%.

Оборонная и авиакосмическая промышленность побила рекорд экспорта в 2021 году. Таким образом, в 2021 году промышленность достигла нового экспортного рекорда - 3 миллиарда 224 миллиона 786 тысяч долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədən müdafiə və aerokosmik məhsulları alan ikinci ölkə olub

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