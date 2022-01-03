О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан стал второй страной, получившей оборонную и аэрокосмическую продукцию из Турции

Азербайджан стал второй страной, получившей оборонную и аэрокосмическую продукцию из Турции Крупнейшим экспортером Турции в прошлом году были США - 1 миллиард 127 миллионов 861 тысяч долларов. В оборонном и аэрокосмическом экспорте за США следуют Азербайджан с 202 млн 221 тыс. Долларов, Катар с 180 млн 547 тыс. Долларов, Объединенные Арабские Эм
Промышленность
3 января 2022 г. 20:37
Азербайджан стал второй страной, получившей оборонную и аэрокосмическую продукцию из Турции

Крупнейшим экспортером Турции в прошлом году были США - 1 миллиард 127 миллионов 861 тысяч долларов. В оборонном и аэрокосмическом экспорте за США следуют Азербайджан с 202 млн 221 тыс. долларов, Катар с 180 млн 547 тыс. долларов, Объединенные Арабские Эмираты с 161 млн 526 тыс. долларов и Марокко с 159 млн 667 тыс. долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что оборонная промышленность Турции обеспечивает военные нужды дружественных и союзных стран самыми передовыми технологиями. По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), в прошлом году экспорт страны увеличился на 32,9% до 225 миллиардов 367 миллионов 676 тысяч долларов США. Годовой экспорт продукции оборонной и авиакосмической промышленности увеличился на 41,5%.

Оборонная и авиакосмическая промышленность побила рекорд экспорта в 2021 году. Таким образом, в 2021 году промышленность достигла нового экспортного рекорда - 3 миллиарда 224 миллиона 786 тысяч долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədən müdafiə və aerokosmik məhsulları alan ikinci ölkə olub

Самое читаемое

Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
Названы даты зимних каникул для школьников
Названы даты зимних каникул для школьников
28 декабря 2021 г. 11:35
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
29 декабря 2021 г. 15:29
В США отметили День солидарности азербайджанцев мира
ФотоВ США отметили День солидарности азербайджанцев мира
1 января 2022 г. 07:31
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
1 января 2022 г. 20:39
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
31 декабря 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi