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Азербайджан сократит производство пропилена

Азербайджан сократит производство пропилена В 2022 году в Азербайджане планируется произвести 116,4 тыс. тонн пропилена.
Промышленность
5 ноября 2021 г. 17:34
Азербайджан сократит производство пропилена

В 2022 году в Азербайджане планируется произвести 116,4 тыс. тонн пропилена.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "О госбюджете на 2022 год".

Согласно документу, в 2023 году прогнозируется производство 104,7 тыс. тонн пропилена. Это на 11,7 тыс. тонн или на 10,05% меньше показателей 2022 года.

В 2024 году прогнозируется производство 91,8 тыс. тонн полипропилена, что на 12,9 тыс. тонн или на 12,3% меньше прогноза 2023 года.

В 2025 году прогнозируется производство 92 тыс. тонн пропилена, что на 0,2 тыс. тонн или на 0,22% больше показателя 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan propilen istehsalını 2026-cı ilədək 21 %-dək azaldacaq

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