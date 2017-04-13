Азербайджан сократил промышленное производство

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 10 млрд манатов, что на 6,8% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 2%, нефтяном секторе сократился на 8,3%.

Согласно статданным, 71,8% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 22,6% - перерабатывающей сфере, 4,9% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Производство продукции в сфере горнорудной промышленности сократилось на 9,9%, добыча товарного газа увеличилась на 0,9%.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 3,4%, напитков – 37,1%, изделий текстильной промышленности - в 2,4 раза, одежды – в 2 раза, дерева и изделий из дерева – на 52,1%, фармацевтической продукции – в 2,4 раза, резины и пластиковых изделий – 42,4%, строительных материалов – 50,2%, изделий металлургической промышленности – 3,8%, компьютеров и электронных товаров – в 2,2 раза, электрического оборудования – в 2,9 раза, иных транспортных средств – 24,7%, мебели – 56,5%.

Помимо этого, производство табачных изделий сократилось на 58,1%, кожи и изделий из кожи, обуви – 54%, бумаги и картона – 3,3%, полиграфической продукции – 63,8%, нефтепродуктов – 6,1%, товаров химической промышленности – 4,3%, готовых металлургических изделий – 21%, машин и оборудования – 42,4%, установки и ремонта машин и оборудования – 59,9%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 2,6%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов сокращение на 0,7%.