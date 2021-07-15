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Азербайджан сократил производство метанола на 60%

Азербайджан сократил производство метанола на 60% В январе-июне в Азербайджане произведен метанол (метиловый спирт) в объеме 98,4 тыс. тонн.
Промышленность
15 июля 2021 г. 13:03
Азербайджан сократил производство метанола на 60%

В январе-июне в Азербайджане произведен метанол (метиловый спирт) в объеме 98,4 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство метанола сократилось на 59,6% по сравнению с предыдущим годом.

На 1 июля текущего года запасы готовой продукции составили 34,7 тыс. тонн.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тыс. тонн метанола в год.

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