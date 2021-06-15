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Азербайджан сократил производство автомобилей на 3%

Азербайджан сократил производство автомобилей на 3% В январе-мае этого года в Азербайджане произведены машины и оборудование, прочие транспортные средства, автомобили, прицепы и полуприцепы на 107,3 млн манатов.
Промышленность
15 июня 2021 г. 12:17
Азербайджан сократил производство автомобилей на 3%

В январе-мае этого года в Азербайджане произведены машины и оборудование, прочие транспортные средства, автомобили, прицепы и полуприцепы на 107,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов в годовом сравнении возросло на 98,5%.

В январе-мае было произведено 653 единицы легковых автомобилей или на 19 единиц (2,8%) меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. На 1 июня этого года запасы готовой продукции составили 142 единицы.

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