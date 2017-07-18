Азербайджан снизил добычу золота в Гедабеке

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Компания Anglo-Asian Mining, специализирующаяся на добыче золота, серебра и меди, во втором квартале этого добыла на Гедабекском месторождении 12 140 унций золота, 45 718 унций серебра и 716 тонн меди.

Как передает Report со ссылкой на компанию, в этом периоде в общей сложности объем добычи составил 14 775 унций в золотом эквиваленте.

В первом полугодии компания в годовом сравнении снизила добычу золота на 31% - до 23 218 унций. За отчетный период добыто 85 087 унций серебра, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Добыча меди увеличилась на 36% - до 1 322 тонн.

В целом в этом периоде добыто 28 554 унций в золотом эквиваленте, что на 22% меньше прошлогоднего показателя.

В этом году объем добычи в золотом эквиваленте прогнозируется в объеме 64-72 тыс. унций.

Во втором квартале продано 7 406 унций в золотых слитках по цене 1 258 доллара за унцию.

Отметим, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - Гедабеке, 3 - Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.