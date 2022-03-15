Тамерлан Тагиев: Азербайджан сотрудничает с ВЭФ на трех основных платформах

"В настоящее время мы работаем со Всемирным экономическим форумом на трех основных платформах".

"В настоящее время мы работаем со Всемирным экономическим форумом на трех основных платформах".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции при Минэкономики Тамерлан Тагиев.

"Эти платформы включают искусственный интеллект и машинное обучение (1), интернет вещей и городскую трансформацию (2), а также цифровую торговлю (3). Через эти платформы проводятся мероприятия. 23 февраля этого года состоялась официальная церемония открытия Центра анализа и координации IV промышленной революции. Были организованы сессии, посвященные искусственному интеллекту. Состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки национальной стратегии по искусственному интеллекту для Азербайджана, а также по вопросам применения технологий, основанных на искусственном интеллекте", - отметил он.

По его словам, в апреле прошлого года между Турцией и Азербайджаном был подписан меморандум о взаимопонимании по цифровой торговле: "Сегодня создана рабочая группа из 11 государственных структур, координация которой возложена на наш центр. Мы также осуществляем мероприятия для развития IV промышленной революции, цифровой экономики в Азербайджане. Создана рабочая группа из 22 государственных учреждений по технологиям IV промышленной революции. Ее координация также возложена на наш центр".