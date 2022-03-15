Тамерлан Тагиев: Азербайджан сотрудничает с ВЭФ на трех основных платформах

"В настоящее время мы работаем со Всемирным экономическим форумом на трех основных платформах".
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции при Минэкономики Тамерлан Тагиев.
"Эти платформы включают искусственный интеллект и машинное обучение (1), интернет вещей и городскую трансформацию (2), а также цифровую торговлю (3). Через эти платформы проводятся мероприятия. 23 февраля этого года состоялась официальная церемония открытия Центра анализа и координации IV промышленной революции. Были организованы сессии, посвященные искусственному интеллекту. Состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки национальной стратегии по искусственному интеллекту для Азербайджана, а также по вопросам применения технологий, основанных на искусственном интеллекте", - отметил он.
По его словам, в апреле прошлого года между Турцией и Азербайджаном был подписан меморандум о взаимопонимании по цифровой торговле: "Сегодня создана рабочая группа из 11 государственных структур, координация которой возложена на наш центр. Мы также осуществляем мероприятия для развития IV промышленной революции, цифровой экономики в Азербайджане. Создана рабочая группа из 22 государственных учреждений по технологиям IV промышленной революции. Ее координация также возложена на наш центр".