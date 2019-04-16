Азербайджан произвел промышленную продукцию на 11,5 млрд манатов

В январе-марте этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 11,5 млрд манатов, что на 4,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе промышленности вырос на 15,6%.

Согласно статданным, 71,7% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 22,9% - перерабатывающем секторе, 4,8% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности повысилась на 0,4%, товарного газа увеличилась на 36%.

В перерабатывающей отрасли производство автомобилей, прицепов и полуприцепов возросло на 85,6%, напитков – 78,8%, дерева и изделий из дерева - 72,4%, изделий текстильной промышленности – 61,4%, резины и пластиковых изделий - 59,3%, мебели – 58,7%, фармацевтической продукции – 44%, бумаги и картона – 34,6%, продукции химической промышленности – 32,6%, работы по установке и ремонту машин и оборудования – 30%, производство машин и оборудования – 13,2%, строительных материалов - 8,5%, табачных изделий - 7,2%, компьютеров, электронных и оптических товаров – 5%, полиграфической продукции - 3,3%, иных транспортных средств - 2,6%.

Производство изделий металлургической промышленности сократилось на 13,9%, электрического оборудования – 15%, готовых металлургических изделий - 22,6%, одежды - 28,9%, кожи и изделий из кожи, обуви - 36%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 3,2%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 9,3%.