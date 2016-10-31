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    Азербайджан посетит руководитель PROMEXİCO

    Обсудят вопросы повышения объема торговли между двумя странами и возможности экспорта в оба государства производимых товаров

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Ожидается визит в Азербайджан руководителя организации по продвижению мексиканского экспорта PROMEXİCO Франсиско Гонзалеза.

    Как заявляет Report, об этом в интервью журналистам сообщил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

    По его словам, визит может состояться в мае будущего года. Сейчас проводится подготовительная работа в данном направлении.

    Как отметил посол, наряду с Азербайджаном, Ф.Гонзалез может также посетить Турцию и Казахстан: "В рамках визита обсудят вопросы повышения объема торговли между двумя странами и возможности экспорта в оба государства производимых товаров.  

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